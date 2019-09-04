Son Dakika
ESA ve SpaceX uyduları çarpışmanın eşiğinden döndü
Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Karmod, Bahreyn’de 3 ayrı şantiye bina projesini tamamladı
Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
"CNR Food İstanbul" kapılarını açtı
İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu
Galatasaray’ın Devler Ligi kadrosu belli oldu
Nijerya'da Güney Afrika'daki yabancılara yönelik saldırılar protesto edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz içimizdeki bedbahtlara, bu modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız."

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi

- Çocuğun cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi

Genel 04.09.2019, 17:49
İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun öldürülmesi
banner63

ESKİŞEHİR - İzmir'de öldürüldükten sonra annesi ve erkek arkadaşı tarafından bir çukura atıldığı ileri sürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi Eskişehir'de defnedildi.

Yakınlarınca Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze, Eskibağlar Mahallesi Hal Camisine getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir-Seyitgazi karayolundaki Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

- Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde, 1 Eylül'de, 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide bir çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Şüpheli Serkan Elçetin'in kardeşi E.E, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilmiş ve Eskişehir'e getirilmişti.



#Çukurda ölü bulunan çocuk #eskişehir #izmir
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@