Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Uyanık olmak zorundayız"
Şenol Güneş: “Başarmak ve paylaşmak istiyoruz”
İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Pandora’nın kutusunu kimse açmasın”
BM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu
Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı
Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı
Balıklar tezgahlara serildi
Minik Eymen katil zanlıları adliyeye sevk edildi

İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun tandırda ölü bulunması

- Gözaltına alınan anne ve iki şüpheli adliyeye götürüldü

Genel 02.09.2019, 13:06
İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun tandırda ölü bulunması

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun kullanılmayan tandırda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan annesi ve iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Eymen Sadık Durak'ın öldürüldükten sonra cesedinin poşetle Kaynaklar Mahallesi'nde kullanılmayan tandıra bırakılmasıyla ilgili gözaltındaki anne M.D. (25) ile erkek arkadaşı S.E. (37) ve kardeşi E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, çocuğun cesedinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin tamamlandığı, kesin kimlik tespiti için anneden DNA örneği alınabileceği öğrenildi.

Eymen Sadık Durak'ın annesi M.D'den şiddet gördüğü ihbarı üzerine araştırma başlatılmış, gözaltına alınan kadın, ifadesinde çocuğunu erkek arkadaşı S.E'nin öldürdüğünü söylemişti.

İfadeler doğrultusunda araştırma yapan ekipler, tuğlayla kapatılmış tandırdaki poşette küçük çocuğun elleri ve ayakları bağlanmış cesedini bulmuş, S.E. ve kardeşi E.E'yi gözaltına almıştı.

#adliye #anne #çocuk #gözaltı #ölü #polis #tandır
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@