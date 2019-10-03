Son Dakika
"Türkiye dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke"
Kuşatma Yedi Uyuyanlar sinemalarda
İstanbul'da kaçak içki operasyonu: 6 ton etil alkol ele geçirildi
Pençe Harekatı: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Piyasalarda gün sonu 3 Ekim 2019
Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

İzmir'de 7. Ulusal Fıtık Kongresi başladı

- Kongre Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin: - "Fıtıklar bir yırtık olduğu için karın içine bir organ girip sıkışabilir. Özellikle fıtık boğulursa yani oraya giren bağırsak beslenme bozukluğuna girip damarları sıkışırsa tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Bağırsaklarda delinme meydana gelebilir. Kişi doktorada başvurmazsa uzun sürede geçerse nadiren de olsa ölüme sebep olabilir"

Genel 03.10.2019, 21:40
İzmir'de 7. Ulusal Fıtık Kongresi başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de 7. Ulusal Fıtık Kongresi başladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi ile Ulusal Fıtık Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen kongrenin ilk gününde eğitim toplantıları gerçekleştirildi.

7. Ulusal Fıtık Kongresi Başkanı ve EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının karın duvarı fıtıklarının tedavi yöntemleri konusunda dünyadaki son gelişmeleri meslektaşlarıyla paylaşmak olduğunu söyledi.

Karın duvarı fıtıklarının çok önemli bir hastalık olduğunu belirten Ersin, "Fıtığın karın duvarındaki zayıf noktalardan karın içi organların dışarıya doğru çıkması sonucu oluşur. İlaçla ya da başta bir yöntemle tedavisi mümkün değildir. Tek tedavi şekli cerrahidir. Yani o bölge ameliyat edilerek onarılır." diye konuştu.

Ersin, toplumda kasık fıtığının da çok sık görüldüğünü, fıtığın yarattığı ağrılar ve şikayetler nedeniyle insanların yaşam kalitesini azalttığını ifade etti.

Karın duvarı fıtıklarının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Ersin, şunları kaydetti:

"Fıtıklar bir yırtık olduğu için karın içine bir organ girip sıkışabilir. Özellikle fıtık boğulursa yani oraya giren bağırsak beslenme bozukluğuna girip damarları sıkışırsa tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Bağırsaklarda delinme meydana gelebilir. Kişi doktorada başvurmazsa uzun sürede geçerse nadiren de olsa ölüme sebep olabilir. Zaman zaman hastalarımız geliyor. Kasık bağı kullanarak kendilerini tedavi etmeye çalışıyor. Biz kesinlikle önermiyoruz. Kasık bağı dışarıdan fıtığı pasif olarak tutmakta, oradaki kaslar daha da zayıflayıp fıtığın büyümesine neden olmaktadır."

Ulusal Fıtık Derneği Başkanı Prof. Dr. Melih Paksoy da insanların fıtığı çok fazla önemsemediğini ifade etti.

Karın duvarı fıtıklarının tedavisi konusunda son yıllarda cerrahi yöntemlerin geliştiğinin altını çizen Paksoy, "Laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemlerle tedavi yaygınlaşıyor. Bu konuda cerrahların eğitimi çok önemli bu özel bir cerrahi yöntemi. Hem doktorların hem de hastaların yararına olan bir şey. Geç müdahale edilirse büyüyor. Fıtık öldürmez ama süründürür." şeklinde konuştu.

Karın duvarı fıtıklarının tedavi yöntemlerine ilişkin bilimsel toplantıların yapılacağı kongre cumartesi günü sona erecek.


#7. Ulusal Fıtık Kongresi #Cerrahi #EÜ Tıp Fakültesi #fıtık #Karın duvarı fıtıkları #toplantı #Ulusal Fıtık Derneği
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@