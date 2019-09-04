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İzmir'de ağaç devrildi: 1 yaralı
- Konak ilçesinde devrilen ağaç nedeniyle 3 araçta da maddi hasar oluştu
Genel 04.09.2019, 01:14
İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde devrilen ağaç bir kişinin hafif yaralanmasına sebep olurken, 3 araca da hasar verdi.
Şehit Fethi Bey Caddesi'ndeki bir ağaç, gövdesinin çürümesi nedeniyle devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı Kılıç, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Trafiğe kapanan cadde, itfaiye ekiplerinin ağacı kesmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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