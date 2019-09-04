Son Dakika
Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Mali'de yolcu otobüsü mayına çarptı: 20 ölü, 15 ağır yaralı
Müslüman müşterinin "Aziz" olan ismi Starbucks'ta "ISIS" oldu
İzmir'de ağaç devrildi: 1 yaralı
Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 ağır yaralı
"Hafter güçleri, Libyalıların devlet kurma düşüne saldırdı"
Nijerya'da Güney Afrikalılara ait iş yerlerine saldırı
Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitleyip dehşet saçtı
Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti

İzmir'de ağaç devrildi: 1 yaralı

- Konak ilçesinde devrilen ağaç nedeniyle 3 araçta da maddi hasar oluştu

Genel 04.09.2019, 01:14
İzmir'de ağaç devrildi: 1 yaralı
banner63

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde devrilen ağaç bir kişinin hafif yaralanmasına sebep olurken, 3 araca da hasar verdi.

Şehit Fethi Bey Caddesi'ndeki bir ağaç, gövdesinin çürümesi nedeniyle devrildi.

Yolda park halindeki 3 aracın üstüne devrilen ağaç, o sırada yoldan geçen Orhan Kılıç'ın da hafif yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı Kılıç, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafiğe kapanan cadde, itfaiye ekiplerinin ağacı kesmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

#ağaç devrildi #izmir #konak
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@