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İzmir’de art arda köpek balığı heyecanı
İzmir’in Menderes ilçesinde balık tutmak için sandalla denize açılan bir ailenin oltasına iki adet köpek balığı takıldı.
Genel 19.10.2019, 10:38
İzmir’in Menderes ilçesinde balık tutmak için sandalla denize açılan bir ailenin oltasına iki adet köpek balığı takıldı.
Öte yandan, iki gün önce İzmir’in Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi’nde de ‘Boz Camgöz’ türüne ait yaklaşık 3 metre uzunluğunda yarım tonluk köpek balığı ölü halde kıyaya vurmuş, balığı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşamıştı.(İHA)
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