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İzmir'de cinayet
- Urla ilçesinde bir kişinin cesedi, evinin önünde bıçaklanmış ve silahla vurulmuş şekilde bulundu
Genel 27.09.2019, 12:35
İZMİR (AA) - İzmir’in Urla ilçesinde evinin girişinde bıçaklanan ve silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
İlçede iş makinesiyle vidanjör ve vinç hizmetleri sağlayan Osman Şaşmaz'ın (43), sabaha karşı Altıntaş Mahallesi'ndeki müstakil evinin önünde yattığını görenler durumu polise bildirdi.
Yapılan incelemede Şaşmaz'ın sırtından bıçakla yaralandığı ve silahla öldürüldüğü saptandı.
Ceset, İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
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