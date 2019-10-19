İzmir’de denizde korkutan manzara
İzmir’in Aliağa ilçesinde bir tesisten sızdığı iddia edilen ve sahil şeridini kirleten petrol türevi atıklar, bölge halkını tedirgin etti. Balıkçı barınağına teknelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, çok sayıda ekip bölgede temizlik çalışması başlattı.
İzmir’in Aliağa ilçesinde bir tesisten sızdığı iddia edilen ve sahil şeridini kirleten petrol türevi atıklar, bölge halkını tedirgin etti. Balıkçı barınağına teknelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, çok sayıda ekip bölgede temizlik çalışması başlattı.
Aliağa ilçesindeki Avcı Ramadan Parkı sahil şeridini petrol türevi atıklar kirletti. Bölgedeki bir tesisten denize sızdığı iddia edilen petrol türevi atıklar, sahil şeridine kadar geldi. Kirlilik, hem bölgede yaşayanları hem de balıkçıları tedirgin etti. Oluşan yoğun kirlilik nedeniyle, balıkçı barınağına giriş ve çıkışlar kapatıldı. Denizin yüzeyinde görülen atık madde içinse bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İzmir İl Çevre ve Şehircilik ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ve Aliağa Belediyesinin ekipleri bölgede seferber oldu ve bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, atık maddenin görüldüğü bölge bariyerlerle çevrildi. Deniz yüzeyinde görülen atık maddenin diğer bölgelere sızmaması içinde çeşitli önlemler alındı.
"GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA FELAKET"
Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Engin Atari konuyla ilgili, "Deniz kirliliğini gördük, yetkililere haber verdik. Deniz yüzeyine bariyer çekildi. Şu anda limanın içerisine atık girmesi önlendi. Temizlik aşamasına geçildi. Teknelerin giriş ve çıkışı sabaha kadar kapatıldı. Bundan sonrasını bekliyoruz" dedi.Bölgede balıkçılık yapan vatandaşlardan tekne sahibi Peyami Eser de, "Aliağa Avcı Ramadan’da gördüğümüz manzara felaket. Her yer atık, yağ, mazot içinde. Bu halimiz ne olacak? Sorumlusu kimler? Giriş çıkışlarımız yasaklandı. Bu durumda ne yapacağız? Yetkililerden bilgi bekliyoruz" diye konuştu.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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