Flaş HaberBM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Son Dakika
İzmir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan kişi hayatını kaybetti.Cevizalan Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan 59 yaşındaki Necati Çiftçi'nin kullandığı traktör, sürücüsünün...
Genel 03.09.2019, 01:37
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Cevizalan Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan 59 yaşındaki Necati Çiftçi'nin kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necati Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çiftçi'nin cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yeni Sayımız