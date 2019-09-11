İzmir’de genç kızın tecavüz edilip öldürülmesi davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde nişanlısının evinde tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü, sonrasında da cesedinin baza içinde evle birlikte ateşe verildiği ortaya çıkan kanser hastası Sibel Çelik'in ölümüyle ilgili davanın duruşması görüldü.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 11. celsesine cinayete yardım ve iştirakle suçlanan, ölen Sibel Çelik'in nişanlısı firari Halil Yılmaz'ın ağabeyi tutuksuz sanık Selman Yılmaz ile avukatlar katıldı.

Mahkeme Başkanı, yurt dışında olduğu tespit edilen sanık Halil Yılmaz'ın Türkiye'ye iadesiyle ilgili Bakanlığa yazılan yazıya cevap olmadığını bildirdi. Başkan, sanık Selman Yılmaz'ın kullandığı cep telefonunun Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelenmesinden sonra telefonda kayıt olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesinin yapıldığını, raporda sanık Selman Yılmaz'ın cep telefonunda herhangi bir kayıt bulunmadığının bildirildiğini de belirtti.

Çelik ailesinin avukatı, sanık Selman Yılmaz'ın olaydan sonra, Diyarbakır'a gitmeden önce İzmir'deki arkadaşlarıyla ve Diyarbakır'daki aile bireyleriyle görüştüğünün kendi beyanıyla sabit olduğunu, görüşme kayıtlarının telefonda çıkmamış olmasının sanık Selman Yılmaz'ın olaya ilişkin delilleri kararttığının göstergesi olduğunu savunarak, Selman Yılmaz'ın yeniden tutuklanmasını talep etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de bilirkişi raporuna göre sanık Selman Yılmaz'ın delilleri kararttığının anlaşıldığını belirterek, "Sanığın delil karartma ihtiyacı duyması atılı suçu işlediğini gösterir. Bu nedenle yeniden tutuklanmasına karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet Savcısı, gelinen aşamada sanık Selman Yılmaz'ın yeniden tutuklanmasını gerektirecek bir durum olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, yurt dışında olduğu tespit edilen sanık Halil Yılmaz'ın kırmızı bülten çıkarılarak Türkiye'ye getirilmesi konusunda işlemelerin başlatıldığını belirterek, Bakanlıktan işlemlerin akıbetinin sorulmasına, sanık Selman Yılmaz'ın tutuklanma talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016'da, 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede bir kadın cesedi bulunmuştu. Cesette yapılan Adli Tıp incelemesi sonucunda Sibel Çelik olduğu belirlenen kadının, tecavüze uğradığı ve yakılmadan önce bıçaklandığı tespit edilmişti.

Soruşturma sonucunda firari sanık Halil Yılmaz ile ağabeyi Selman Yılmaz hakkında dava açılmıştı.