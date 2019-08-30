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İzmir'de metro inşaatında iş kazası: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde metro inşaatında iş kazası sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık hattı için devam eden metro inşaatında...

Genel 30.08.2019, 01:53
İzmir'de metro inşaatında iş kazası: 1 ölü
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İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde metro inşaatında iş kazası sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık hattı için devam eden metro inşaatında çalışan Şaban Ölmez'in kolu raylara sıkıştı. Raylarda çalışma yapan vincin Ölmez'i fark etmeyerek kolunun üzerinden geçmesiyle Ölmez'in kolu koptu.

Aynı şantiyede çalıştığı arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölmez'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

#izmir #Metro inşaatında iş kazası: 1 ölü #Narlıdere
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