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İzmir'de plaj işletmesine göçmen kaçakçılığı operasyonu
- Alaçatı'da bir plaj işletmesine düzenlenen operasyonda personel çadırlarında kalan 43 düzensiz göçmen yakalandı, 4 çalışan gözaltına alındı
Genel 29.08.2019, 13:04
İZMİR (AA) - Ünlü tatil beldelerinden Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki bir plaj işletmesine düzenlenen operasyonda personel çadırlarında kalan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, personel çadırlarında kalan 43 düzensiz göçmen yakalandı. İşletme çalışanı B.B, S.B, K.D. ve İ.S. gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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