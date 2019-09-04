Son Dakika
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.Bayram Akkaya (42), Umut Mahallesi 3869 Sokak'ta aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.Akkaya,...
Genel 04.09.2019, 02:45
İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Bayram Akkaya (42), Umut Mahallesi 3869 Sokak'ta aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Olay yerine gelen Bayram Akkaya'nın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Akkaya'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Yeni Sayımız