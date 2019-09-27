Son Dakika
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Rusya’da SU-35 açıklaması
Erzurum Ticaret Borsası
Başkentte 7 yıl sonra derbi heyecanı
Basketbol Süper Ligi’nde ilk hafta heyecanı
Yüzlerce asker arasında gözyaşlarıyla "Ali"sini aradı

İzmir'de tatlı festivaline doğru

- Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice: - "Festival kapsamında katılımcılarla birlikte 3 kilometre uzunluğunda dünyanın en büyük pastasını yapmayı deneyeceğiz. Tüm İzmirlileri Kültürpark'taki rekor denemesine bekliyoruz"

Genel 27.09.2019, 16:39
İzmir'de tatlı festivaline doğru

İZMİR (AA) - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali (PASTART İZMİR) kapsamında 3 kilometre uzunluğunda pasta yaparak dünya rekoru kırmayı deneyeceklerini, bu deneyime tüm İzmirlileri davet ettiklerini söyledi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonunun organize ettiği PASTART İzmir'in açılış toplantısı, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Federasyon Başkanı Aykut Yenice, festivalin, sektörün Türkiye'deki gelişimini göstermek adına önemli bir platform olduğunu, Türk mutfağının standartlarının geliştirilmesi ve dünyaya tanıtılması açısından önemli adımlar atılacağını ifade etti.

Festivalde 13 ülkeden 25 ustanın da maharetlerini sergileyeceğini, geleneksel lezzetlerin her biri için birer sokak ayrılacağını aktaran Yenice, "Dünya turizminde artık gastronomi turizmi çok önemli bir yer tutuyor. Bu bilincin ve farkındalığın oluşması için gayret ediyoruz. Festival kapsamında katılımcılarla birlikte 3 kilometre uzunluğunda dünyanın en büyük pastasını yapmayı deneyeceğiz. Tüm İzmirlileri Kültürpark'taki rekor denemesine bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan ise Türkiye'de örneği olmayan bir festivale imza atmak istediklerini ifade etti.

Toplantıda AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da konuşma yaptı.

#- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) #PASTART İZMİR #toplantı #Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar
Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@