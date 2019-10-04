İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava-deniz koşulları nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Saat 14.15 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.