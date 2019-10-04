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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava-deniz koşulları nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.Açıklamada,...

Genel 04.10.2019, 14:32
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
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İZMİR (AA) - İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava-deniz koşulları nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Saat 14.15 itibarıyla araba vapuru seferleri dahil tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.

#İZDENİZ #izmir #olumsuz hava koşulları
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