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İzmir'in faytondan kurtulan atları Altınköy'de sefa sürüyor

- İzmir'de fayton taşımacılığının yasaklanmasıyla büyük bir çileden kurtulan 6 fayton atı, Altındağ Belediyesi tarafından Altınköy Açık Hava Müzesi'nde bakıma alındı

Genel 28.08.2019, 12:18
İzmir'in faytondan kurtulan atları Altınköy'de sefa sürüyor
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ANKARA (AA) - İzmir'de fayton taşımacılığına son verilmesi üzerine ağır yüklerinden kurtulan 6 fayton atına, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde bakılacak.

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, faytonlardan kurtulduktan sonra Altınköy Açık Hava Müzesi'ne getirilen 6 at, burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeni yaşam alanlarına yerleştirildi.

Altınköy'e kısa sürede adapte olan atlara, veteriner hekim ve seyisler gözetiminde bakılıyor.

Kırbaç ıslıklarından uzakta, günlerini çalışmadan açık alanda geçirme şansı yakalayan atlar, düzenli yemlenmenin keyfini çıkarıyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, faytonlardan ve kırbaç acısından kurtulan atlara sahip çıkmaktan mutlu olduklarını belirterek, ''Haflinger cinsi 2 erkek, 4 dişi toplam 6 at artık korumamız altında. Hepsi Avusturya kökenli, oldukça değerli ve özel atlar. Altınköy Açık Hava Müzesi'nde çok mutlu olacaklarını düşündük ve atları buraya getirdik.'' dedi.

Atların Altınköy'e geldikleri andan itibaren ziyaretçilerin ilgi odağı olduklarını ifade eden Balcı, Ege'den gelen konukların ömürlerinin geri kalanını mutlu geçirmeleri için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.


#altındağ #Altınköy Açık Hava Müzesi #AT #fayton #izmir
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