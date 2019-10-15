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İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yılın 10 aylık döneminde İzmit Körfezi'nde kirliliği yol açan 10 gemiye 9 milyon 884 bin 339 lira ceza kesildi.

Genel 15.10.2019, 11:50 15.10.2019, 12:22
İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere ceza

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yılın 10 aylık döneminde İzmit Körfezi'nde kirliliği yol açan 10 gemiye 9 milyon 884 bin 339 lira ceza kesildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı denetim ekipleri, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için havadan, karadan ve denizden denetimler gerçekleştiriyor.

Haftanın 7 günü 24 saat boyunca çalışan ekipler, yılın 10 aylık döneminde körfezi kirlettiği tespit edilen 10 gemiye toplam 9 milyon 884 bin 339 lira idari ceza uyguladı.

Deniz kontrol uçağıyla denetim yapan ekipler, yakın zamanda "Neptune İthaki" isimli yük gemisine hidrolik yağ sızıntısı sonucu deniz kirliliğine sebebiyet verdiği gerekçesiyle 2 milyon 517 bin 825 lira ceza kesti.

Öte yandan İzmit Körfezi'nde deniz suyu kalitesini de yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi, su kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında TÜBİTAK-MAM iş birliğinde "İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında izlemeler, 6 deniz istasyonunda bir yıl süresince mevsimlik olarak belirli derinliklerde gerçekleştiriliyor. Ayrıca körfeze deşarj olan 8 dereden, ekipler tarafından numuneler alınarak ölçümler yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#İzmit Körfezi
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