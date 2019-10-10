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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye “rekor“ ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten kuru yük gemisine, 1 milyon 772 bin lira ceza uygulandı.
Genel 10.10.2019, 11:42 10.10.2019, 14:07
KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'ni kirleten kuru yük gemisine, 1 milyon 772 bin lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimleri, deniz kontrol uçağıyla gerçekleştiriliyor.
Körfez ilçesinde bir limandaki kuru yük gemisinin, İzmit Körfezi'ni kirlettiği ihbarı üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı denetim ekipleri harekete geçti. Ekipler, limanda bağlı bulunan kuru yük gemisinin İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğünü tespit etti.
Cook Adaları bandıralı "Queen Anatolia" adlı 16 bin 761 grostonluk kuru yük gemisine, 1 milyon 772 bin lira ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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