Son Dakika
Baran, “Faiz indirimi piyasaları rahatlatacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulacak komisyona Başkan Ergün’ü de seçti
Dünyada her 3 saniyede 1 kişi Sepsis nedeniyle ölüyor!
Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi’nden Adli Yıl açılış kokteyli
Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitimde işbirliği
Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sepsis tedavisini güçleştiriyor
Sincan'da okul kantinlerine denetim...
Çankaya'da yeni imar yolları açılıyor
Hırvatistan'dan, Türkiye'ye lojistik işbirliği çağrısı
Büyükataman, "Biz Türk milletinin kendi dikeni ile kanayan gülleriyiz"

Jandarma Van'daki çocukları sevindirdi

- Van'da gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasına katkı sağlayan jandarma ekipleri, bir yandan da ziyaret ettikleri okullarda çocukların gönüllerini kazanıyor.

Genel 12.09.2019, 14:48 12.09.2019, 15:29
Jandarma Van'daki çocukları sevindirdi
banner63

VAN (AA) - Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ziyaret ettikleri Dürükkaş İlkokulundaki öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıp, gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Muradiye ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Dürükkaş Mahallesi'ndeki okulunda öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtan jandarma ekipleri, daha sonra öğrencilerle okul bahçesinde ip atlayıp çeşitli oyunlar oynadı.

Muradiye Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, yaptığı açıklamada, öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma personeline teşekkür etti.

"Jandarma ve emniyet müdürlüğümüz bu konularda bizlere sürekli yardımcı oluyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yetişmelerine çok büyük katkı sunmaktadırlar." diyen Durmuş, şunları kaydetti:

"Jandarmamızın maddi kaynaklarından, ihtiyacımızdan daha ziyade devletimizle halkımızın kaynaşmasını, birlikte hareket etmesini ve birbirlerine olan inançlarını artırmaktadır. Büyüyünce doktor, hemşire ve öğretmen olmak istiyorum diyen çocuklarımız, jandarmamızın ziyaretiyle jandarma olmak istediklerini söylüyorlar. Bu tür etkinlikler güvenlik güçlerine olan inançları artıracaktır diye düşünüyorum."

Dürükkaş İlkokulu Müdürü Sabri Taş da okulun boya işlerinin de geçen hafta ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildiğini anlatarak, "Bu hafta da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. Öğrencilerimizle çeşitli oyunlar oynadılar. Bu bölgemizdeki devlet ve vatandaş iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir." dedi.

Öğrenciler de kendileriyle oyunlar oynayan ve hediyeler dağıtan jandarma personeline teşekkür etti.

#van #Muradiye #milli eğitim #jandarma
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:50
İkindi 16:23
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@