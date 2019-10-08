Jandarmadan kadın personel için özel klip
Jandarma Genel Komutanlığınca kadın personeller için özel klip hazırlandı.
Genel 08.10.2019, 16:56 08.10.2019, 17:15
ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığınca kadın personeller için özel klip hazırlandı.
"Cepheyse cephe, görevse görev diyen, tarihten ilham alan, geleceğe ilham veren kadınlarımız için." mesajıyla jandarmanın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, görev yapan kadın personellerin çalışma hayatından görüntüler yer alıyor.
Klipte ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk kadını için söylediği sözlere de yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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