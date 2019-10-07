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Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı
- Çarpışmanın ardından denize düşen balıkçı teknesindeki 20 kişilik mürettebattan bazıları aranıyor
Genel 07.10.2019, 10:20
ANKARA (AA) - Japonya'ya ait bir devriye gemisinin, Japon Denizi’nde (Doğu Denizi) Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesi ile çarpışması sonucu teknede bulunan 20 kişilik mürettebattan bazılarının arandığı bildirildi.
Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Denizi'nde Japonya Balıkçılık Ajansına ait devriye gemisi Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesiyle çarpıştı.
Japonya kayıp denizcilerin bulunması için bölgeye helikopter ve arama kurtarma botları gönderdi.
Japonya'ya ait devriye gemisindeki mürettebatın kazayı yara almadan atlattığı kaydedildi.
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