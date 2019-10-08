Japon Havayolları pilotlarına alkol uyarısı

TOKYO (AA) - Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, Japon Havayolları (JAL) pilotlarına alkol sınırını aştıkları gerekçesiyle ikinci kez uyarıda bulundu.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, JAL'a, pilotlarının alkol tüketim sınırına uymadığını belirterek gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde uyarı yaptı.

Şirkete ilk uyarının Londra-Tokyo uçuşu öncesinde bir JAL pilotunun alkol sınırını 10 kat aşması üzerine aralıkta yapıldığı anımsatılarak olay sonrası pilotun işine son verildiği belirtildi.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Kazuyoshi Akaba, olayı son derece ciddi bir durum olarak gördüklerini vurgulayarak "Benzer hadiselerin yaşanmasını engellemek konusunda kararlıyız. Güvenli uçuş şartlarının sağlandığından emin olmak için hava yolu şirketlerini daha sık denetlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan JAL'ın, uçuş ekiplerine uygulanan alkol testlerinde kesin sonuçlar alabilmek için gelişmiş ekipmanlar kullanmaya başladığı ve bağımsız uzman görüşlerine başvurarak alkol tüketimi politikasını sıkılaştırdığı bildirildi.

Hava yolu şirketinin tüm çabalarına rağmen, nisandaki Şangay-Tokyo uçuşunda da bir pilotun alkol sınırını aştığı tespit edilirken, iç hat uçuşlarında da benzer olayların gözlendiği belirtildi.

Bakanlığın, geçen aralıkta 4 hava yolu şirketini daha benzer sebeplerle uyardığı kaydedildi.