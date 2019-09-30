Japon savcılardan Fukuşima davasında temyiz adımı

TOKYO (AA) - Japon savcılar, Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO) 3 eski yöneticisinin beraat ettiği görevi ihmal davasını temyize götürdü.

Felaketin binlerce mağdurunu temsil eden avukatlar, savcılığın, Tokyo Bölge Mahkemesinin haklarında beraat kararı verdiği 3 eski TEPCO yöneticisiyle ilgili davayı temyize götürdüğünü açıkladı.

Yuiçi Kaido ve diğer üç avukatın açıklamasında, "Özellikle kazanın mağduru bölge sakinleri olmak üzere birçok kişi kararı kabul edilemez buldu." ifadesi kullanıldı.

Avukatlar ve destekçilerinin temyiz süreci için 14 binin üzerinde imza topladığı belirtildi.

Tokyo Bölge Mahkemesi, 19 Eylül'de eski TEPCO Yönetim Kurulu Başkanı Tsunehisa Katsumata (79) ile eski başkan yardımcıları Ichiro Takekuro (73) ve Sakae Muto (69) hakkında tsunami riskine karşı tedbir almayarak görevi ihmal ettikleri suçlamalarından beraat kararı vermişti.

Eski yöneticiler, haklarında açılan kamu davasında olası bir tsunaminin tesise verebileceği zararı öngörüp gerekli tedbirleri almamakla suçlanıyordu.



Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Olayda santraldeki 4 nükleer reaktörden 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.