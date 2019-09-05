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Japonya'da tren kazası

- Hemzemin geçitte kamyona çarpan trenin raydan çıktığı kazada 30'dan fazla kişi yaralandı

Genel 05.09.2019, 10:00 05.09.2019, 10:13
Japonya'da tren kazası
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ANKARA (AA) - Japonya'da hemzemin geçitte kamyona çarpan bir trenin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre polis, Yokohama şehrinde trenin, Keikyu hattında bir hemzemin geçitte kamyona çarparak raydan çıktığını duyurdu.

Polis, trenin çok sayıda vagonunun raydan çıktığı kazada ikisi ağır 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Kazada kamyonun alev aldığını bildiren polis, ağır yaralıların kamyon şoförü ile 20'li yaşlarda bir kadın yolcu olduğunu kaydetti.

Trenin çarptığı esnada kamyonun hemzemin geçitte mahsur kaldığı sanılıyor.

#japonya #tren kazası
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