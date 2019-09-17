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Japonya'daki Faxai Tayfunu

ANKARA (AA) - Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresini geçen hafta başında vuran Faxai Tayfunu nedeniyle Chiba bölgesinde binlerce evin hasar gördüğü bildirildi.

Genel 17.09.2019, 17:22 17.09.2019, 17:32
Japonya'daki Faxai Tayfunu

ANKARA (AA) - Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresini geçen hafta başında vuran Faxai Tayfunu nedeniyle Chiba bölgesinde binlerce evin hasar gördüğü bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, yerel yetkililer, Chiba bölgesinde tayfun nedeniyle en az 20 bin evin hasara uğradığını belirtti.

Chiba bölgesinden bir yetkili, tayfundan etkilenen yörelerle ilgili ayrıntılara ulaşılmasıyla hasar gören ev sayısının artabileceğini ifade etti.

Tayfunun, Chiba'nın tarım ve balıkçılık endüstrisinde yaklaşık 247 milyon dolar zarara yol açtığı bildirildi.

Güçlü kasırganın neden olduğu elektrik kesintileri nedeniyle bir hafta boyunca eğitime ara verilen ilk ve orta dereceli birçok okulun bugün yeniden açıldığı kaydedildi.

Diğer yandan yetkililer, başkent Tokyo'ya 40 kilometre uzaklıktaki Chiba'da bugün itibarıyla yaklaşık 64 bin haneye hala elektrik verilemediğini aktardı.

Polis, 9 Eylül'de, Faxai Tayfunu nedeniyle başkent Tokyo'nun Setagaya semti ile Chiba ve Kanagawa bölgelerinde birer kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Japonya Meteoroloji Ajansı, aynı gün, Faxai Tayfunu'nun rüzgar hızının Chiba'da saatte 207, Tokyo'da ise saatte 156 kilometreyi bulduğunu duyurmuştu.

Japon yayın kuruluşu NHK de tayfunda Tokyo ve çevresinde 61 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

Tokyo Elektrik Şirketi, Chiba ve Kanagawa'da 930 bin haneye geçici olarak elektrik verilemediğini açıklamıştı.

Yetkililer, tayfunun, geçen haftanın ilk gününde işe giden yaklaşık 3 milyon kişiyi etkilediğini, tren seferlerinin ertelendiğini ve hava limanlarında 160'dan fazla iç hat seferinin iptal edildiğini bildirmişti.

#Chiba bölgesi #Faxai Tayfunu #japonya
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