Japonya'dan Kuzey Kore'ye protesto
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japon devriye gemisinin Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesiyle Japon münhasır ekonomik bölgesinde çarpışmasıyla ilgili Kuzey Kore'yi protesto ettiklerini açıkladı.
ANKARA (AA) - Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japon devriye gemisinin Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesiyle Japon münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) çarpışmasıyla ilgili Kuzey Kore’yi protesto ettiklerini söyledi.
Kyodo'da yer alan habere göre, Abe, parlamentodaki konuşmasında Japonya'nın MEB'de yabancı tekneler tarafından yapılan yasa dışı balıkçılığı engellemek için kararlı olduğunu belirtti.
Abe, çarpışmayla ilgili protestonun Kuzey Kore'ye iletildiğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Balıkçılık Ajansının Kuzey Kore teknesinin MEB'yi terk etmesini istediğini, fakat teknenin bölgeyi terk etmediğini belirtti.
Öte yandan Japon yayın kuruluşu NHK, Japonya'ya ait devriye gemisiyle Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesinin çarpışmasının ardından tekneden denize atlayan 60 kişilik mürettebatın kurtarıldığı bildirdi. Japonya Sahil Güvenlik Birimi dün 20 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.
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