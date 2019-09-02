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Japonya nükleer reaktörlerini tasfiye etmeye hazırlanıyor

- Japonya, ülkedeki reaktörlerin yüzde 40'ını devreden çıkarma hazırlıkları yapıyor

Genel 02.09.2019, 08:54
Japonya nükleer reaktörlerini tasfiye etmeye hazırlanıyor
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ANKARA (AA) - Japonya'nın ülkedeki nükleer reaktörlerin yüzde 40'ını tasfiye etme sürecine girdiği bildirildi.

Associated Press ajansının haberine göre, Japonya Atom Enerjisi Komisyonu (JAEC), işletmeci şirketlere, reaktörlerin tasfiye edilmesini öngören bir döneme girildiğinden güvenlik risklerini ve maliyetleri düşürmeyi öngören bir plan yapmaları çağrısında bulundu.

Japonya'nın ülkedeki nükleer reaktörlerin yüzde 40'ını devre dışı bırakmayı planladığı belirtilen haberde, JAEC'nin, şirketlere ABD ve Avrupa örneklerinden ders almaları çağrısı yaptığı da belirtildi.

Japonya'da 24 reaktörün tasfiye edilmesinin planlandığı, öte yandan hiçbirinin henüz devre dışı bırakılmadığı ve hali hazırda radyoaktif atıkların imhası için somut bir planın olmadığı kaydedildi.

Ülkede Fukuşima nükleer felaketi sonrası güvenlik standartlarına göre yatırım yapılması yerine eskimiş reaktörlerin hurdaya çıkarılması politikasının uygulandığı ifade ediliyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.



#Japon Atom Enerji Komisyonu #japonya
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