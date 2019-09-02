Son Dakika
Muğla'da Bir Deprem Daha!
Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa kararı aldığını duyurdu
İstanbul Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni düzenlendi
Minibüs devrildi: 1’i bebek 9 kişi yaralandı
Arda Turan’dan büyük fedakarlık
"İran'ın attığı tüm adımlardan geri dönüş mümkündür"
Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye teşekkür gösterisi
Milli karateci gözünü olimpiyatlara dikti
Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa etti
Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı

Japonya'da tartışmalı yunus avı başladı

ANKARA (AA) - Japonya'nın Taiji kentindeki tartışmalara neden olan yıllık geleneksel yunus avı başladı.BBC'de yer alan habere göre, dün başlayan yunus avı, çevrecilerle balıkçıları bir kez daha karşı karşıya getirdi. Ülke basınında...

Genel 02.09.2019, 09:12
Japonya'da tartışmalı yunus avı başladı

ANKARA (AA) - Japonya'nın Taiji kentindeki tartışmalara neden olan yıllık geleneksel yunus avı başladı.

BBC'de yer alan habere göre, dün başlayan yunus avı, çevrecilerle balıkçıları bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Ülke basınında yer alan haberlerde balıkçı teknelerinin yunus yakalayamadan geri döndüğü belirtildi.

Öte yandan çevreci grup The Dolphin Project, bugün beş boz yunusun yakalandığını ya da öldürüldüğünü bildirdi.

Yaklaşık 6 ay sürmesi beklenen av sezonunda en az bin 700 yunusun yakalanması bekleniyor.

Geleneksel av, 2009'da En İyi Belgesel Oscarı'na layık görülen "The Cove (Koy)" filmi ile dikkatleri çekmişti. Film, balıkçılar tarafından Taiji'deki bir koya getirilen yunusların etleri için zıpkınlarla avlanmasını anlatıyordu.

Japon balıkçılar, yunus avının kültürlerinin bir parçası olduğunu ileri sürüyor ve kendilerini eleştiren Batılıları diğer et türlerini tükettikleri için iki yüzlülükle suçluyor. Japon çevreciler ise balıkçıları kendi çıkarları için Japon kültürünü suistimal etmekle eleştiriyor.

Ülkede uluslararası tepkilere rağmen ticari amaçlı balina avcılığı 1 Temmuz'da yeniden başlamıştı.

Balıkçılara, Japonya kara sularında bu yılki av sezonunda 52 minke, 150 bryde ve 25 sei balinası olmak üzere toplam 227 balina için avlanma izni verilmişti.



#av #japonya #yunus
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:10
Öğle 12:54
İkindi 16:33
Akşam 19:27
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@