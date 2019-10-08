Son Dakika
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Milli sporculardan Başkan Altınok'a ziyaret
Muğla'da sağanak
TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da atık su ve yağmur suyu hatları yenileniyor
Gargara kullanımı diyabet riskini artırıyor mu?

Japonya'dan Kuzey Kore'ye protesto

- Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japon devriye gemisinin Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesiyle Japon münhasır ekonomik bölgesinde çarpışmasıyla ilgili Kuzey Kore'yi protesto ettiklerini açıkladı

Genel 08.10.2019, 13:07
Japonya'dan Kuzey Kore'ye protesto
banner63

ANKARA (AA) - Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japon devriye gemisinin Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesiyle Japon münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) çarpışmasıyla ilgili Kuzey Kore’yi protesto ettiklerini söyledi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Abe, parlamentodaki konuşmasında Japonya'nın MEB'de yabancı tekneler tarafından yapılan yasa dışı balıkçılığı engellemek için kararlı olduğunu belirtti.

Abe, çarpışmayla ilgili protestonun Kuzey Kore'ye iletildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Balıkçılık Ajansının Kuzey Kore teknesinin MEB'yi terk etmesini istediğini, fakat teknenin bölgeyi terk etmediğini belirtti.

Öte yandan Japon yayın kuruluşu NHK, Japonya'ya ait devriye gemisiyle Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesinin çarpışmasının ardından tekneden denize atlayan 60 kişilik mürettebatın kurtarıldığı bildirdi. Japonya Sahil Güvenlik Birimi dün 20 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.



#Çarpışma #japonya #kuzey kore #tekne
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:22
Güneş 06:45
Öğle 12:41
İkindi 15:53
Akşam 18:27
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@