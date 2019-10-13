Jeep'ten "Adventure Days" kampanyası
İSTANBUL (AA) - Jeep, ekim ayında "Adventure Days" sloganı ile devreye aldığı kampanyası kapsamında cazip takas ve kredi kampanyalarını sürdürüyor. Jeep açıklamasına göre, mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına...
İSTANBUL (AA) - Jeep, ekim ayında "Adventure Days" sloganı ile devreye aldığı kampanyası kapsamında cazip takas ve kredi kampanyalarını sürdürüyor.
Jeep açıklamasına göre, mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği imkanından yararlanıyor.
Ekim ayındaki bir diğer takas desteği ise Jeep Compass alımlarında sunuluyor. Compass'ın 2018 model yılı 170 HP’lik benzinli motor ve 9 ileri şanzıman kombinasyonlu versiyonu, anahtar teslim bedelleri üzerinden 20 bin TL tutarındaki takas desteği ile satışa sunuluyor.
Compass'ta takas desteğiyle birlikte, Renegade modelinde olduğu gibi yüzde sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,52 faizli kredi kampanyası da bulunuyor.
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