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JW Marriott İstanbul ve Sheraton İstanbul'a yeni atama

- JW Marriott İstanbul Bosphorus ve Sheraton İstanbul City Center’ın Genel Müdürlüğüne Sinan Köseoğlu atandı

Genel 02.10.2019, 12:22
JW Marriott İstanbul ve Sheraton İstanbul'a yeni atama

İSTANBUL (AA) - JW Marriott İstanbul Bosphorus ve Sheraton İstanbul City Center’ın Genel Müdürü Sinan Köseoğlu oldu.

JW Marriott İstanbul Bosphorus'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un gözde semti Karaköy’ün merkezinde hizmete açılacak JW Marriott İstanbul Bosphorus ve yine Marriott International zincirinin bir parçası olan Beyoğlu’ndaki Sheraton İstanbul City Center’ın Genel Müdürlük görevine, otelcilik sektöründe 30 yıllık tecrübesi bulunan Sinan Köseoğlu getirildi.

Böylelikle Sinan Köseoğlu, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’da toplam 27 oteli ile hizmet veren Al Rayyan Turizm ve Yatırım Şirketi’nin yeni otelleri JW Marriott İstanbul Bosphorus ve Sheraton İstanbul City Center’ın Genel Müdürü oldu.

Turizm sektöründeki çalışma hayatına 1989 yılında Ankara Hilton Oteli’nde başlayan Sinan Köseoğlu, Moskova Marriott Grand Hotel’de Operasyon Direktörü olarak çalıştı. Bahreyn, Vietnam, Tayland, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alan Sofitel Hotel zincirinde yiyecek içecek bölümünün yönetim kadrosunda yer alan Köseoğlu, 2014 yılında Moskova Marriott Grand Hotel’e Genel Müdür olarak atandı. 2016 yılında Moskova Royal Aurora Hotel’de Genel Müdür olarak görevine başlayan Köseoğlu, 2017 yılında Türkiye’ye dönerek Sheraton Ankara Hotel & Convention Center ve Lugal, A Luxury Collection Hotel Ankara’nın Genel Müdürü oldu.

Marriott International tarafından “Yılın Genel Müdürü” unvanına layık görüldü. 2019 yılının temmuz ayında ise misafirlerine kapılarını yeni açan Sheraton İstanbul City Center ve sene sonunda gerçekleşecek açılışı heyecan ile beklenen JW Marriott Istanbul Bosphorus otellerine Genel Müdür olarak atandı.

Hacettepe Üniversitesi Otel İşletmeciliği Bölümü’nü ve Cornell Üniversitesi Otelcilik Yönetim Programını tamamlayan Sinan Köseoğlu, anadili Türkçe dışında çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve Rusça biliyor.


#JW Marriott İstanbul Bosphorus #Sinan Köseoğlu
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