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Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi

- Saldırıda 10 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Genel 05.09.2019, 12:15 05.09.2019, 16:16
Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda 10 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın, kentin doğusunda ABD'nin Kabil Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonlara ev sahipliği yapan Şaş Derek Bölgesi'nde gerçekleştiğini belirtti.

Saldırıda 10 kişinin öldüğünü ifade eden Rahimi, 42 kişinin de yaralandığını söyledi.

Rahimi, saldırıda ayrıca sivillere ait 12 aracın da kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırganın, yabancılara ait araçları hedef aldığını öne sürdü.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 12 yabancı askerin öldüğünü iddia etti.

#afganistan #kabil
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