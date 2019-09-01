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Kabloyla çatıdan inmeye çalışırken düşüp öldü

- Antalya'da 5 katlı apartmanın çatısından beline bağladığı anten kablosuyla aşağı inmeye çalıştığı sırada düşen kişi yaşamını yitirdi

Genel 01.09.2019, 12:36
Kabloyla çatıdan inmeye çalışırken düşüp öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısından beline bağladığı anten kablosuyla aşağı inmeye çalıştığı sırada düşen kişi öldü.

Tosmur Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında anten kablosunun bir ucunu güneş enerjisine diğer ucunu beline bağlayan Yusuf Ergün (34), aşağı inmeye çalıştı. Bu sırada kablonun kopması sonucu beton zemine düşen Ergün, ağır yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ergün'ün, binanın 3'üncü katındaki dairesinin anahtarını içeride unuttuğu, açık olan pencereden içeriye girmeye çalıştığı sırada düştüğü tahmin ediliyor.

#Alanya #anten kablosu #çatı #Düşme #ölüm #Yusuf Ergün
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