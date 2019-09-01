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Kabloyla çatıdan inmeye çalışırken düşüp öldü
- Antalya'da 5 katlı apartmanın çatısından beline bağladığı anten kablosuyla aşağı inmeye çalıştığı sırada düşen kişi yaşamını yitirdi
Genel 01.09.2019, 12:36
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısından beline bağladığı anten kablosuyla aşağı inmeye çalıştığı sırada düşen kişi öldü.
Tosmur Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında anten kablosunun bir ucunu güneş enerjisine diğer ucunu beline bağlayan Yusuf Ergün (34), aşağı inmeye çalıştı. Bu sırada kablonun kopması sonucu beton zemine düşen Ergün, ağır yaralandı.
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ergün'ün, binanın 3'üncü katındaki dairesinin anahtarını içeride unuttuğu, açık olan pencereden içeriye girmeye çalıştığı sırada düştüğü tahmin ediliyor.
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