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Kaçak silahları fidanın kök kısmına gizlemiş
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.
Genel 12.09.2019, 09:49 12.09.2019, 10:09
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda B.E.M'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüpheliyi kent merkezinde durdurdu.
Kontrollerde, şüphelinin elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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