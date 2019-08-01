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Kaçan kurbanlık boğaları belediye timi yakaladı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde satılması için hayvan pazarına getirilen iki kurbanlık boğa, araçtan indirilirken kaçtı. İlçe dışına kaçan boğaların peşine düşen Kahramankazan Belediyesi kurbanlık yakalama timi yaklaşık 1 saati aşan uğraşın ardından sakinleştirici iğnelerle vurulan 2 boğayı yakaladı.

Genel 01.08.2019, 11:16 01.08.2019, 11:21
Kaçan kurbanlık boğaları belediye timi yakaladı

Kahramankazan'da sahibi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle satılması için hayvan pazarına getirilen iki kurbanlık boğa, araçtan indirilirken kaçtı. İsmi öğrenilemeyen besici, kaçan 'Ökkeş' ve 'Efe' isimli birer tonluk boğayı yakalamayınca, Kahramankazan Belediyesi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye belediyenin kurbanlık yakalama timi ekipleri sevk edildi. Ekipler ilçeye bağlı Yakupderviş Köyü yakınlarına kadar kaçan boğaları yakalamak için büyük çaba sarf etti. İki boğa yaklaşık bir saati aşan uğraşın ardından sakinleştirici iğneyle vurularak yakaladı. Daha sonra kamyonete yüklenen iki boğa yeniden hayvan pazarına götürüldü.

İĞNELER HAYVANIN ETİNE KESİNLİKLE ZARAR VERMEZ'
Kurbanlık yakalama timinin sorumlusu Veteriner Hekim Bilal Öztürk, iki boğanın hayvan pazarından kaçtığını söyleyerek, "Vatandaşımız belediyenin timlerinden hayvanları yakalamak için yardım istedi. Bizler de yakalama timi olarak arazide yakaladık. O hayvanların insanlara, çevreye zarar vermemesi için zararsız hale getirdik. Daha sonra sahibine teslim ettik. Burada kullandığımız iğneler, hayvanın yaşamına ve etine kesinlikle zarar vermez, kesim sonucu etin üzerinde hiçbir kalıntı oluşmaz" dedi.

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