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KADEM’den evlatları için eylem yapan ailelere destek ziyareti

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetimi, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Genel 18.09.2019, 16:08 18.09.2019, 16:44
KADEM’den evlatları için eylem yapan ailelere destek ziyareti
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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetimi, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, beraberindeki dernek üyeleri ile birlikte oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti. Annelerin acısını, evlat hasretini paylaşmak, onların yanında olmak için geldiklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, ailelerin yanında olup onlara sarılmak için ikinci ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Gümrükçüoğlu, "Allah ailelerin yardımcısı olsun. En kısa zamanda annelerin feryadının dinmesi için dua ediyoruz. Türkiye’deki tüm insanlar burayı görüyor ve bu çağrıya yabancı kalmayacaklardır. Bunun için yetkili merciler gerekeni yapacaktır" dedi. Gümrükçüoğlu ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

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