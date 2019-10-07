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Kadıköy'de riskli bina mühürlendi
- Rasimpaşa Mahallesi'nde bulunan beş katlı apartman riskli olduğu gerekçesiyle mühürlendi
Genel 07.10.2019, 15:04
İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de riskli olduğu belirlenen bina belediye ekiplerince mühürlendi.
Alınan bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi Nakil Sokak 10 numaradaki beş katlı apartmanda yaşayan vatandaşların başvurusuyla binanın risk analizi yapıldı.
Apartmanın mühürlenen kapısına, "3194 sayılı kanuna istinaden riskli yapı olması sebebiyle nüfustan tahliye edilerek kapıdan mühürlenmiştir" yazısı asıldı. Binanın girişinde bulunan üç iş yerine de saat 16.00'ya kadar iş yerlerini taşımaları için süre tanındı.
İş yeri sahipleri ise tanınan sürenin çok kısa olduğunu ve yapının risk analizinin usulüne uygun yapılmadığını iddia etti.
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