Kadın cinayetlerine boyalı protesto
Bilecik’te bir araya gelen kadınlar, üzerlerindeki kıyafetleri boyayarak kadın cinayetlerini protesto etti.
Bilecik’te bir araya gelen kadınlar, üzerlerindeki kıyafetleri boyayarak kadın cinayetlerini protesto etti.
Toplanan grup adına bir açıklama yapan Özlem Sade, kadına şiddete dikkat çekmek için bir arada olduklarını ifade ederek, "Duyarsız kaldıkça dayak, tecavüz, cinayetler çoğalmakta. Burada bulunma sebebimizi biliyorsunuz. Özellikle son yıllarda yaşanan kadına şiddete dikkat çekmek ve farkındalık için burada toplanmış bulunmaktayız. İçimden nehirler akıyor bu konuda ama düğüm, düğüm boğazlarım. Size sadece şundan bahsedeceğim. 3 kızım var Allah ömürlerini versin. Eğer bir oğlum olsaydı ona ilk öğreteceğim şey erkekliğin bir üstünlük göstergesi olmadığıdır. Daha çocukken erkekliğin bir üstünlük olduğu öğretiliyor çocuklara. O bilinçle büyüyorlar. Cinsiyetçiliğin temelleri atılmış oluyor böylece. Kız çocuklarından bir farkı olmadığı öğretilmeli erkek çocuğuna" ifadelerine yer verdi.
Konuşmanın ardından toplanan grup olaysız bir şekilde dağıldı.(Cem Kaan Toka/İHA)
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