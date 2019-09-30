Kadına şiddete karşı aikido
İzmirli kadınlar, şiddet olaylarında hem kendilerini korumak hem de şiddete maruz kalan bir kadınla karşılaştıklarında onu savunabilmek amacıyla Uluslararası Aikido Ustası Nebi Vural’dan eğitim aldı.
İzmirli kadınlar, şiddet olaylarında hem kendilerini korumak hem de şiddete maruz kalan bir kadınla karşılaştıklarında onu savunabilmek amacıyla Uluslararası Aikido Ustası Nebi Vural’dan eğitim aldı.
Uluslararası Aikido Ustası Nebi Vural, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda kadınlara yönelik olarak savunma sanatı aikido dersi verdi. Hayatlarında ilk kez aikido ile tanışan kadınlar, eğitimlere devam etmek ve hem kendilerini hem de diğer kadınları oluşabilecek şiddet olaylarında korumak istediklerini belirtti.
"HER YAŞTAN HERKES YAPABİLİR"
"ŞİDDET ANINDA MÜDAHALE ETMEK İSTİYORUM"
Aikido dersini çok sevdiğini belirten Mihrinisa Gülgün, "Kendimizi her türlü kötülüğe karşı korumamız gerekiyor. Korkudan dışarıya çıkamıyoruz. Bu korkuyu yenmemiz gerekiyor” derken Zerrin Ertürk ise "Kendimi ve şiddete uğrayan bir kadını gördüğümde onu korumak için bu sanatı öğrenmek istiyorum. Şiddet arttı. Bir şiddet olayına şahit olduğumda koşturup müdahale etmek istiyorum” dedi.
Selin Tokgöz, "Aikidoyu öğrenmeyi çok istiyordum. Sokakta çok fazla şiddet var. Kadınlar olarak tedirginiz. Hocamızın bilgilerinden faydalanmak istedik. Kadın olmak yeteri kadar zor. Kadınların, kendilerini savunabileceği ne varsa öğrenmesi gerekiyor. Bu eğitim bizim için bir başlangıç oldu" diye konuştu.(İHA)
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