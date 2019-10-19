Kadınlar Ne Kadar Sürede Emekli Olur?

Kadınlarda emeklilik süresi ve yaşı erkeklere göre daha farklıdır. Emeklilik için dikkate alınan en önemli unsur ödenen prim gün sayısı ve yaştır. SSK, yeni adıyla 4/A sigortalılık kapsamında çalışan kadınlar, erkeklere göre daha az prim gün sayısına sahiptir. Bu yönüyle kadınlar erkeklerden daha erken emekli olabilir. Bunun için; belirli süre sigortalı çalışma, prim ödemesinin yapılmış olması ve yaş şartının sağlanması gerekmektedir.

İşe başlama tarihi emeklilik açısından dikkate alınan en önemli unsurdur. İşe başlama tarihleri açısından çalışanları yakından ilgilendiren üç temel tarih vardır. Bunlar:

1999 ve öncesi,

1999 – 2008 arası ve

2008 sonrası.

Olarak sınıflandırılmıştır. İşe başlama tarihleri ödenmesi gereken prim sayısını ve yaş şartları belirleyen temel faktördür.

Kadınlarda Emeklilik İçin Gereken Yaş ve Prim Süreleri

Kadınlar erkeklere göre daha az çalışma süresi ile emekli olmaktadır. Ancak temelde işe başlama tarihi ve prim gün sayıları dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardır. Buna göre:

1999 yılı ve öncesi için:

Sigortalılık Süresi: 20 yıl

Yaş Şartı: 55 (1998 – 1999 arası),

Prim Gün Sayısı: 5975

Olarak hesaplanmıştır. Fakat bu hesaplamalar 1999 yılı ve öncesi işe başlama tarihlerine göre değişiklik göstermektedir.

1999 – 2008 yılları için:

Sigortalılık Süresi: -

Yaş Şartı: 58

Prim Gün Sayısı: 7000

Olarak hesaplanmıştır. Kadınlarda emeklilik yaşı işe giriş tarihi ve diğer değişkenlere göre hesaplanacağı için herkeste farklılık gösterecektir.

Kadınlarda Emeklilik Süreleri Nasıl Hesaplanır?

Kadın veya erkek fark etmeksizin emeklilik yaşının hesaplanması için yapılacak en kestirme yöntem e-devlet sistemine giriş yapılmasıdır. Sistem üzerinden SGK prim detayları görüntülenerek emeklilik yaşı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hesaplama sırasında dikkate alınan en önemli unsurlar:

İşe başlama tarihi,

Ödenene prim gün sayısı,

Yaş şartları,

Sigortalılık türü vb.

Olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadın emeklilik yaşı hesaplamasında ek değişkenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Kadınlarda Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kadınlarda emeklilik sorgulama işlemeleri e-devlet üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Kişiler e-devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olurum? Sayfası üzerinden sorgulama yapılabilir. Bunun yanı sıra doğrudan SGK emeklilik sorgulama ekranı üzerinden hesaplama yapılabilir. Bayanlarda emeklilik yaşı elektronik ortamda yapılabilir.

Kadınlarda Yaş Haddiyle Emeklilik