"Kadınların güvencesi İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkılmalı"
- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse: - "Bütün kardeşlerime kadınların güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmalarını ve 6284 sayılı yasanın uygulanması için mücadele etmelerini öneriyorum"
SAMSUN (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Bütün kadın kardeşlerime kadınların güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmalarını ve 6284 sayılı yasanın uygulanması için mücadele etmelerini öneriyorum." dedi.
Köse, CHP Samsun İl Başkanlığı'nda kadın üyelerin katılımıyla "Adalet, Demokrasi, Barış Yolculuğunda 5 Soruna 5 Çözüm Önerimiz" konulu basın toplantısı düzenledi.
Ziyaretlerle amaçlarının Türkiye'nin ve kadınların sorunlarını 81 ilde anlatmak olduğunu ifade eden Köse, "Ülkemizin özellikle son dönemlerde yaşadığı sorunları dilimizin döndüğünce ülkemizin her yerinde anlatmak. Özellikle kadınlara anlatabilmek. Bu amaçla yollardayız." diye konuştu.
Köse, büyük mücadeleler ve zorluklarla ülkenin bu hale geldiğini belirterek, şunları söyledi:
Köse, kadın cinayetlerine yönelik herkesin mücadele vermesi gerektiğini de vurguladı.
CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak'ın da katıldığı toplantı konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.
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