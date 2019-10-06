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Kafaca arenasında kıran kırana güreş
Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Kafaca Mahallesinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen geleneksel boğa güreşleri festivali izleyenlerden tam not aldı.
Genel 06.10.2019, 20:09
Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Kafaca Mahallesinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen geleneksel boğa güreşleri festivali izleyenlerden tam not aldı.
Kafaca Gençliği tarafından organize edilen 20’nci Kafaca boğa güreşi şenliğinde rakiplerinden kaçan boğalar saha görevlilerini zor anlar yaşatırken, arena çevresinde alınan güvenlik nedeniyle seyirciler tehlikelerden etkilenmedi. Rakiplerinden kaçan boğaların saha içindeki koşuşturmaları esnasında bazı saha görevlileri dengesini kaybederek düşmesine rağmen, güreşlerde bir olumsuzluk yaşanmadı. Kıran kırana geçen güreşlerin geliri ile Kafaca 100. Yıl İlkokulunun ihtiyaçlarının karşılanacağı öğrenildi.(İHA)
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