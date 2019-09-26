Kağıthane’de bina yan yattı
İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde kideprem nedeni ile Kağıthane ilçesinde bir bina yan yattı.
Genel 26.09.2019, 16:07 26.09.2019, 16:11
İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde kideprem nedeni ile Kağıthane ilçesinde bir bina yan yattı.
İstanbul’da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kağıthane ilçede bulunan bir bina yan yattı. Yan yatan bina havadan drone ile görüntülendi.
(Oğuzcan Yazar/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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