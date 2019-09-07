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Kahramankazan'da iş kazası: 1 ölü
- Kahramankazan'daki bir iş yerinde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti
Genel 07.09.2019, 17:55 07.09.2019, 18:04
ANKARA (AA) - Kahramankazan'ın Saray mahallesindeki bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna getirilen işçinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.
Fatih Dömeke'nin yaklaşık 6 aydır bu iş yerinde çalıştığı ve 4 aylık evli olduğu öğrenildi.
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