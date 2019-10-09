Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 5 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kahramanmaraş, İzmir, Gaziantep, Adana ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardındanye sevk edilen 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Diğer zanlılardan 3'ü adli kontrol şartları uygulanarak 1'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde 4 Ekim'de 14 adrese düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada bir kalaşnikof tüfeği, 13 tabanca, 4 pompalı tüfek ile silahlara ait 500 fişek ele geçirilmişti.