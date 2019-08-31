Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu
- Evlerin kapılarındaki anahtarların göbeğini kırarak hırsızlık yaptığı tespit edilen iki kadın gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kadın yakalandı.
Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekibi, Selçuklu Mahallesi'nde apartman yakınlarında gözlem yapan iki kadını takibe aldı.
Bir süre sonra yakalanan Kiraz Y. ile Şehriban Y'nin kimlik kontrollerinde çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtlarının ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Kapı göbeğini kırarak hırsızlık yapan ve "göbekçi" şeklinde nitelendirilen şüphelilerin, Osmaniye'den günübirlik Kahramanmaraş'a geldikleri ve farklı kentlere giderek hırsızlık yapan bir grup oldukları öğrenildi.
Şüphelilerin Kahramanmaraş'a gelmeden önce Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları ve mahkemece arandıkları belirtildi.
Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasındaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:08
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. M. United
|4
|5
|5. Leicester City
|3
|5
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Chelsea
|3
|4
|15. West Ham
|3
|4
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. Aston Villa
|3
|3
|18. Norwich City
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Real Madrid
|2
|4
|5. Real Valladolid
|2
|4
|6. Deportivo Alaves
|2
|4
|7. Osasuna
|2
|4
|8. Celta de Vigo
|3
|4
|9. Real Sociedad
|3
|4
|10. Barcelona
|2
|3
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0