Kahramanmaraş'ta tekstil deposunda yangın
- Hava ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında çıkan yangın, hava ve karadan müdahaleyle yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü.
Merkez Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için aralıksız çalıştı. Güvenlik güçleri de fabrikadaki işçileri tahliye etti.
Bu arada iş makineleri ile deponun duvarları yıkılarak, içeride yanmaya devam eden pamuklar yandaki dereye döküldü.
Helikopter desteğinin ardından yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yapıyor.
Yaklaşık 4 saat süren müdahaleyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.
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