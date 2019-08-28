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Kahramanmaraş'ta tekstil deposunda yangın
- Hatay'ın Dörtyol ilçesinden gelen helikopter, yangına havadan müdahale etti. HELİKOPTERLE MÜDAHALE VE DEPONUN DUVARLARININ YIKILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ
Genel 28.08.2019, 13:35 28.08.2019, 17:20
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri ile bölgeye gönderilen helikopter havadan müdahale ediyor.
Merkez Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının atık depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, yangının kontrol altına alınmaması üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopterinin müdahale etmesi talimatını verdi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan helikopter, kısa sürede fabrikaya ulaşarak havadan yangına müdahale etti.
Bu arada iş makineleri ile deponun duvarları yıkılarak, içeride yanmaya devam eden pamuklar yandaki dereye döküldü.
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