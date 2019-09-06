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Kahramanmaraş'taki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki şehirler arası otobüs terminalinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Genel 06.09.2019, 13:09 06.09.2019, 14:13
Kahramanmaraş'taki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki şehirler arası otobüs terminalinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminalinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan İ.G. (32) ile M.K. (44) arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İ.G. tarafından av tüfeğiyle yaralanan M.K. çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli İ.G ise polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli İ.G'nin M.K'yı av tüfeğiyle otobüs terminalinde kovaladığı ve hedef alarak ateş ettiği görülüyor.

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#Elbistan #Güvenlik Kamerası #kahramanmaraş #silahlı kavga
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