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Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, özel konukları Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema’yı Külliye’de konuk etti.
Genel 22.08.2019, 20:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, özel konukları Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema’yı Külliye’de konuk etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema kız kardeşlerle bol bol resim çektirdi.(Musa Erdoğan/İHA)
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