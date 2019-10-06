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Kahramanmaraş'ta ahır yangını
- Yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu
Genel 06.10.2019, 14:57
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Helete Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Tatlıgül'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede saman balyalarına sıçrayarak büyüyen yangına mahalle sakinleri müdahale etti.
Yangın nedeniyle ahır da kullanılamaz hale geldi.
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